Mostra de Cinema Chinês apresenta 10 filmes inéditos em São Paulo

Dez produções cinematográficas chinesas e ainda inéditas no Brasil serão apresentadas na décima edição da Mostra de Cinema Chinês, que ocorre até o próximo dia 19 de outubro, na capital paulista.

Com o tema Uma Janela para a China e curadoria de Lilith Li e Wang Xiangyi, a mostra apresenta filmes produzidos nos últimos três anos e busca reforçar os laços culturais existentes entre o Brasil e a China.

Segundo os organizadores, o objetivo é aprofundar o entendimento dos brasileiros sobre a cultura chinesa, promover um aprendizado mútuo e explorar os desafios, afetos e transformações de uma sociedade em constante movimento.