Rio lança benefício para famílias em extrema vulnerabilidade social

O prefeito Eduardo Paes destacou a importância das políticas públicas voltadas para famílias em situação de vulnerabilidade na primeira infância. "Os estudiosos dizem que essa fase da pré-escola é a mais importante na vida das nossas crianças. É nesse momento que vão se formando as condições para que a criança lá na frente possa ter um futuro com mais oportunidades", destacou o prefeito.

Paes explicou que a prefeitura observou as famílias que estão na base oficial de dados do governo federal. "As famílias cariocas que não estão no Bolsa Família, com crianças de 0 a 4 anos, recebem esse benefício".

As famílias selecionadas para receber o Cartão da Primeira Infância Carioca precisam atender aos seguintes critérios: estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), não receber o Bolsa Família, ter renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa e crianças de 0 a 4 anos. Não será necessário realizar inscrição para receber o benefício. A seleção foi feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) a partir dos dados do CadÚnico, o que garante agilidade e precisão na identificação do público-alvo.

As famílias serão informadas por mensagem de WhatsApp sobre data, local e horário para retirada do cartão-alimentação, que poderá ser utilizado em mais de 1,5 mil estabelecimentos credenciados na cidade. Após o recebimento, será necessário realizar o desbloqueio do cartão no aplicativo da empresa responsável. A recarga do valor será feita mensalmente.

Por meio do site Carioca Digital, as famílias também podem consultar se estão entre as beneficiadas, informando apenas o número do CPF.