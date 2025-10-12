RJ: mostra do escultor Flávio Cerqueira retrata cotidiano da sociedade

A família de Flávio, que cresceu em São Paulo, não tinha o hábito de frequentar exposições e foi por meio da observação do dia a dia das pessoas que ele identificou a fonte de inspiração para os seus trabalhos. Para o artista, o seu trabalho fala de várias coisas, como humanidade, amor e sentimento em diversas narrativas. "A exposição é um panorama de situações que são identificadas por qualquer pessoa comum, porque a escultura em bronze estava a serviço de retratar reis, rainhas, momentos históricos e eu falo de situações do dia a dia", contou.

"É uma crônica da sociedade que eu vivo, desenvolvida a partir de 2009, quando começo a produzir esculturas, até 2025, vou observando o comportamento da sociedade em cada período. Eu retrato o brasileiro do dia a dia, não retrato, rei, presidente, personalidades. Como trato com situações do cotidiano as pessoas se veem em cada uma e se identificam com o trabalho, tanto que nessa exposição do CCBB já passou de 216 mil pessoas que visitaram, sempre com essa característica de incorporar a sociedade na exposição e não excluir a população dos lugares de arte", completou.

Para a antropóloga, historiadora e curadora da exposição, Lilia Schwarcz, as obras são muito democráticas, no sentido de fazerem o público se identificar a partir de ângulos muito diferentes. "São obras muito humanas que trazem a subjetividade de cada uma e cada um de nós, com sandálias havaianas, vinco da bermuda, dobra da camisa...", cita. "É um artista que usa de muitos recursos para que o público se identifique. É sobretudo, uma obra generosa", destacou em entrevista à Agência Brasil.

O público que chega ao CCBB RJ pode começar a admirar o trabalho do escultor já no hall de entrada, onde há um jardim com algumas das obras de Flávio. Com isso, o artista pretende atrair visitantes que, por não terem costume de ir a espaços culturais gratuitos como o local, acabam não entrando para ver as exposições.