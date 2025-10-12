Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro

Fiscais do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) interditaram, neste final de semana, o Bar Veneta, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, por comércio de bebidas destiladas de procedência duvidosa.

No depósito do bar, os agentes encontraram grande estoque da bebida destilada Batida 021, que não possui registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), obrigatório para o comércio deste tipo de bebida. Além disso, foi identificada uma fábrica clandestina de cerveja no segundo andar do bar. O comércio reúne nos finais de semana centenas de moradores do bairro.



Aproximadamente 40 garrafas da batida foram apreendidas pela Vigilância Sanitária. De acordo com os fiscais, a fábrica da Batida 021 está instalada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Também foram apreendidas centenas de garrafas de vidro vazias, que possivelmente seriam envasadas com cerveja produzida no local, e equipamentos para o preparado da bebida como tonéis e panelas.

"Estamos passando por um período em que os estabelecimentos precisam ser transparentes e zelar pela saúde dos seus clientes. Ficamos muito surpresos com as condições encontradas aqui hoje, por isso, o local foi interditado. Que isso sirva de exemplo para outros bares da região. Voltaremos na próxima semana para fiscalizar outros bares na Tijuca", disse o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.Os fiscais da Vigilância Sanitária também descreveram as condições higiênico-sanitárias insatisfatórias do estabelecimento, principalmente no segundo andar. O material apreendido foi encaminhado para o depósito da prefeitura.