Chuvas e ventos causam estragos em diversos municípios paulistas

Os dados são do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura paulistana.

Esses fortes ventos, informou a Defesa Civil, provocaram quedas de árvores tanto na capital paulista quanto em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Em Embaúba, cidade localizada na região noroeste do estado de São Paulo, também foram registradas quedas de árvores.

Em Bauru, o grande volume de chuva provocou alagamentos na região central e também no bairro Vila São Francisco. Na Rua Alfredo Maia, o entupimento do sistema de drenagem causou o acúmulo de água e dois veículos ficaram encalhados ao tentar atravessar o local.

Já na Rua Benevenuto Tiritan, o sistema de drenagem não suportou o volume da chuva e a via precisou ser interditada temporariamente até o escoamento total da água. Também houve registro de alagamento na Avenida das Nações Unidas.

Já em Birigui, o transbordamento de um rio nas imediações do Lago da Raquete, no Parque do Povo, provocou pontos de alagamento nas vias próximas.