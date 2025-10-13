Enamed 2025: 96 mil inscritos farão prova neste domingo em 225 cidades

Dia da prova

Neste domingo, a abertura dos portões nos locais de prova do Enamed está prevista para as 12 horas e o fechamento às 13h, no horário de Brasília. A prova terá início às 13h30. Com cinco horas de duração, o término está previsto para as 18h30.

Os participantes deverão apresentar documento de identificação oficial, original e com foto, emitido por órgãos brasileiros. De acordo com o edital do Enamed 2025, são aceitos:

· cédula de identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal;