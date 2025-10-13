Extrativismo sustentável na Amazônia é tema do Caminhos da Reportagem

Nesta segunda-feira (13), a TV Brasil exibe, às 23h, um novo episódio do programa Caminhos da Reportagem, que tem como tema "Expedição Ituxi: a Amazônia que Sobrevive". Uma equipe viajou até o coração da floresta amazônica para mostrar como funciona a Reserva Extrativista (Resex) Ituxi, que utiliza, de forma econômica e sustentável, os recursos de uma área de conservação.

Criada em 2008 pelo governo federal, a reserva ocupa área de 7,7 mil km², o equivalente a seis vezes o município do Rio de Janeiro, e surgiu a partir da demanda de comunidades tradicionais que vivem na região. A ideia foi permitir que a população pudesse sobreviver dos recursos da floresta sem comprometer sua sustentabilidade.

Vanderleide Souza, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), conta que a iniciativa surgiu de uma necessidade local. "A Reserva Ituxi estava sendo atacada pelo Sul, por grilagem de terras. E, com isso, estávamos perdendo nossa terra", disse.