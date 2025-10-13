Festival do Rio mostra força e a diversidade do cinema nacional

Neste ano, em que o país ainda celebra o Oscar de Ainda Estou Aqui, o cinema nacional foi o grande protagonista. Das produções exibidas, 120 eram brasileiras, distribuídas entre mostras competitivas, estreias e retrospectivas.

Na principal mostra competitiva do evento, o Troféu Redentor de Melhor Longa de Ficção foi para Pequenas Criaturas, da brasiliense Anne Pinheiro Guimarães. A diretora, ainda emocionada após o anúncio, falou à Agência Brasil sobre o significado da conquista.

"Foi muito emocionante. Eu ainda estou me acostumando com a ideia. Esse prêmio é da equipe toda. O filme nasceu há mais de dez anos, quando me tornei mãe e comecei a revisitar memórias da infância e da minha mãe. É uma obra sobre maternidade, saudade e o tempo."

O longa, que teve estreia mundial no festival, será lançado nos cinemas no primeiro semestre de 2026, com distribuição da Filmes do Estação.

A distribuidora Adriana Rattes celebrou o impacto positivo da recepção do público: "A reação nas sessões foi um ótimo termômetro. Pequenas Criaturas chegou discretamente e conquistou o público. É uma honra distribuir um filme tão delicado e potente."

Apolo marca estreia de Tainá Müller na direção

O prêmio de Melhor Documentário foi para Apolo, dirigido por Tainá Müller e Ísis Broken. Em sua estreia atrás das câmeras, Tainá comemorou o reconhecimento: "É uma emoção imensa e uma validação muito importante. Apolo fala sobre diversidade e sobre dar voz a quem é marginalizado. Ganhar esse prêmio no Dia das Crianças tem um simbolismo muito forte."