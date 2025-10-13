Mariana D'Andrea conquista prata no Mundial de Halterofilismo

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 13, 2025
Notícias relacionadas:
- Ancelotti diz que seleção brasileira ainda está aberta a experiências.
- Nadador de Recife tenta aumentar coleção de ouros nos Jubs.
- Brasil faz história e termina Mundial de Atletismo Paralímpico em 1º.
"Saio daqui com a consciência tranquila. Dei o meu melhor. A gente queria muito essa medalha de ouro, treinamos muito para isso. Mas agora isso serve de motivação para eu treinar ainda mais daqui para frente", declarou Mariana D'Andrea.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.