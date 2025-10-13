Assine UOL
Mariana D'Andrea conquista prata no Mundial de Halterofilismo

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 13, 2025

A medalha de ouro nesta disputa ficou com a chinesa Tan Yujiao, que levantou 146 quilos, enquanto a nigeriana Ani Chiamaka garantiu o bronze, com a marca de 140 quilos.

"Saio daqui com a consciência tranquila. Dei o meu melhor. A gente queria muito essa medalha de ouro, treinamos muito para isso. Mas agora isso serve de motivação para eu treinar ainda mais daqui para frente", declarou Mariana D'Andrea.

