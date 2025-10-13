Projeto leva aulas de música para crianças em áreas vulneráveis do Rio

Relevância social

Coordenador do polo no Complexo do Alemão, Gutemberg Mendes avalia que o projeto tem caráter educativo e também protege as crianças.

"Por meio da música, conseguimos tirá-los do convívio das coisas perigosas das ruas", afirmou.

"Com o projeto, eles conseguem ter uma visão mais ampla de oportunidades que podem conseguir lá fora. Além de formar músicos, a gente forma cidadãos melhores", acrescentou Mendes.