Rio tem alerta de chuva, ventos e ressaca do mar nas próximas horas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta segunda-feira (13) um alerta sobre o risco de chuva nas próximas horas, com ventos intensos, possibilidade de granizo e de queda de energia elétrica para a região metropolitana do Rio, que inclui a Baixada Fluminense, parte da região serrana, sul fluminense e Costa Verde, onde ficam as cidades de Angra dos Reis e Parati.

Outras áreas do estado, como a Região dos Lagos, Norte, Noroeste e parte da Serra está em perigo potencial de chuva. Os alertas são válidos até as 10h, desta terça-feira (14).

Alerta Rio

Notícias relacionadas:

Nesta segunda-feira, a aproximação de uma frente fria influenciou no clima da capital carioca. O céu ficou nublado a parcialmente nublado, com dia muito abafado, e a temperatura máxima atingindo 36,8ºC, na estação Guaratiba, na zona oeste da cidade.