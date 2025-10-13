Turismo muda vida de morador da Ilha do Combu

Em média, o Ygara recebe até 50 pessoas semanalmente, o que pode aumentar nos períodos de férias e feriados. Além das trilhas ecológicas e passeios fluviais, o negócio de Charles inclui a venda de produtos regionais, como artesanato e doces feitos com frutas nativas. A renda extra impacta sua família e inspira outros moradores da ilha.

"Hoje, tenho orgulho de mostrar onde vivo. O turismo sustentável me fez entender que cuidar da floresta é também cuidar da nossa própria sobrevivência", diz o empreendedor.

O projeto Ygara Artesanal é administrado em parceria com agências de viagens, a Cooperativa de Transporte do Combu, parceiros com foco em pequenos negócios sustentáveis e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, iniciativas como a de Charles mostram que a bioeconomia é uma alternativa concreta de desenvolvimento para a região.

"O Sebrae acredita que fortalecer empreendedores locais é essencial para que a Amazônia cresça com base na sustentabilidade e na valorização da cultura de seu povo", diz Magno. "Em 2019, eram cerca de um ou dois empreendedores formalizados. Hoje, esse número é de quase 80 empreendedores formalizados".

Nesta semana, o Sebrae e moradores locais, com o apoio da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), inauguram a Rota Combu. O objetivo é oferecer turismo de base comunitária na região, que valorize a cultura ribeirinha, o ecoturismo e o empreendedorismo local.