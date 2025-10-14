Artista plástico Nuno Ramos é o entrevistado de hoje no DR com Demori

O artista plástico Nuno Ramos é o convidado desta terça-feira (14) do programa DR com Demori. Na conversa, o pintor comenta os desafios do processo de criação e divulgação da arte contemporânea no Brasil, principalmente diante da popularização das redes sociais e da inteligência artificial. A atração vai ao ar às 23h na TV Brasil.

Com obras relevantes ao longo de sua trajetória, Nuno Ramos se aventura artisticamente por diversas áreas, como escultura, pintura, performance, vídeo e literatura. As contradições da sociedade brasileira são a principal matéria-prima de seus trabalhos provocativos.

No DR com Demori, o artista reflete sobre como o papel da arte tem se transformado com o passar das décadas.