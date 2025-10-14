Maioria de inscrições na Prova Nacional Docente é na área de pedagogia

A primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) superou a casa de um milhão de inscritos. O exame, que vai ocorrer no próximo dia 26, tem o objetivo de auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para as suas redes de ensino.

Segundo o Ministério da Educação ao todo foram confirmadas 1.086.914 inscrições, sendo a maioria (51,58%) na da área de pedagogia, com 560.576 inscritos.

Em segundo lugar entre os inscritos, estão os candidatos para área de letras - português, com 73.187 inscrições, seguida por matemática (72.530) e educação física (65.911).