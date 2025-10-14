Rio investiga cinco casos suspeitos de intoxicação por metanol

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES-RJ) informou que subiu para cinco o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado. Os casos em investigação são dois na cidade de São Pedro da Aldeia, além de Cabo Frio, Niterói e São João de Meriti, cada uma com um caso suspeito. De um total de 18 casos investigados, 13 foram descartados.

De acordo com a secretaria, o Rio de Janeiro registrou, há pouco mais de uma semana, a primeira suspeita de intoxicação por metanol, mas não há casos confirmados da doença no estado.

Com a finalidade de orientar a população, a secretaria vem respondendo as dúvidas mais comuns sobre os cuidados necessários ao ingerir bebida alcoólica.