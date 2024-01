Hamdan bin Mohammed lança o 'Centro Integrado de Habitação de Dubai' com 54 serviços residenciais em um único local

DUBAI, 16 de janeiro de 2024 (WAM) -- Sob as diretrizes do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, o xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, presidente do Conselho Executivo de Dubai e presidente do Comitê Superior de Desenvolvimento e Assuntos do Cidadão de Dubai, lançou o "Centro Integrado de Habitação de Dubai", que busca fornecer 54 serviços residenciais para os cidadãos sob o mesmo teto.

A criação do Centro está alinhada com as diretrizes do xeique Mohammed bin Rashid para garantir que os bairros residenciais ofereçam aos cidadãos o mais alto padrão de vida do mundo. Também está alinhado com a Agenda Social de Dubai 33, lançada recentemente, que destaca o tema "Família: a Fundação de nossa Nação".

O Centro, localizado no Avenue Mall em Nad Al Sheba, deve começar a funcionar em fevereiro. E vai oferecer serviços de quatro departamentos governamentais e dois parceiros do setor privado.