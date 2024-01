Líderes empresariais continuam otimistas com relação ao movimento comercial em 2024, segundo estudo da Economist Impact e DP World

A pesquisa global com 3.500 executivos de empresas constatou que as tecnologias que melhoram a eficácia e a resiliência da cadeia de suprimentos são a principal fonte de otimismo dos líderes empresariais quando solicitados a avaliar o futuro do comércio global. No centro desse sentimento está a adoção generalizada da IA, com 98% dos executivos já usando a IA para revolucionar pelo menos um aspecto das operações de sua cadeia de suprimentos.

Desde a solução de problemas de gerenciamento de estoque e redução de despesas comerciais até a otimização de rotas de transporte, os executivos estão tirando proveito da integração da IA. Um terço das empresas está utilizando a IA para reduzir os custos gerais das operações comerciais e a mesma quantidade para aprimorar o planejamento de recursos e da cadeia de suprimentos. Mais de um terço das empresas considera o aumento do uso de ferramentas digitais para melhorar o gerenciamento de estoques como a estratégia mais eficaz para reduzir os custos gerais do comércio e da cadeia de suprimentos.

As empresas esperam aumentar ainda mais sua adoção tecnológica este ano, uma abordagem proativa que ressalta o compromisso de implantar a inovação para navegar no cenário de negócios em evolução com maior eficiência e resiliência. Dos entrevistados, um terço se concentrará na automação avançada e na robótica para obter eficiência logística; 28% recorrerão ao blockchain para melhorar a rastreabilidade e a segurança dos dados; e 21% adotarão a inteligência artificial, a análise de big data e a análise preditiva para obter insights em tempo real e prever interrupções.

Na nova era da globalização, um cenário de risco geopolítico elevado está moldando os contornos do comércio global, à medida que as empresas tentam reduzir os riscos em suas cadeias de suprimentos. Mais de um terço das empresas está usando o friendshoring para moldar o comércio e as operações da cadeia de suprimentos, enquanto 32% estão criando cadeias de suprimentos paralelas ou duplo sourcing.

Além disso, mais de um quarto está optando por menos fornecedores - um aumento de 16 pontos percentuais em relação ao ano anterior - à medida que as empresas ponderam as vantagens da consolidação em relação à diversificação e do controle em relação à resiliência.

As preocupações de que a instabilidade política, o aumento do atrito comercial e a fragmentação global possam prejudicar o crescimento estão aumentando. Um quinto das empresas está preocupado com tarifas mais altas, ou incertezas em relação a tarifas, nos principais mercados para os quais exportam ou dos quais importam. De fato, 22% dos executivos enfatizaram o desafio da instabilidade política em seus mercados de fornecimento, enquanto quase um quarto (23%) está preocupado com o aumento da incerteza geopolítica.