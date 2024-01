Vendas de casas de luxo atingem USD 7,6 bilhões em 2023 com novo recorde para Dubai

A análise da Knight Frank também revela que, durante os primeiros nove meses de 2023, Dubai já havia vendido mais do que o dobro de casas com preços acima de USD 10 milhões do que seu concorrente mais próximo - Nova York, que registrou 159 negócios, contra 323 em Dubai.

Da mesma forma, o mercado de imóveis residenciais de mais de USD 10 milhões de Dubai registrou vendas no total de USD 5,8 bilhões entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2023, quase o dobro do nível do segundo colocado, Londres (USD 3,2 bilhões).

A Palm Jumeirah continua sendo o epicentro das vendas de casas de luxo em Dubai, de acordo com a Knight Frank.

A primeira ilha icônica em forma de palmeira de Dubai foi responsável por 38,5% das casas vendidas por mais de USD 10 milhões durante 2023 (ou 166 negócios) e 39,2% (ou 22 negócios) das vendas de mais de USD 25 milhões.

Will McKintosh, sócio-regional e diretor de Residencial, MENA, acrescentou: "O apelo do Palm Jumeirah agora é universal, e a ilha consolidou de fato seu status como um dos endereços mais desejados do mundo."

Logo atrás do Palm Jumeirah, no que diz respeito ao número total de casas vendidas por mais de USD 10 milhões em 2023, estão o Jumeirah Bay Island (47 vendas) e o recém-lançado Palm Jebel Ali (36 transações).