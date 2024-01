Crescente Vermelho dos Emirados Árabes Unidos segue distribuindo ajuda humanitária para a Faixa de Gaza

RAFAH, 25 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Crescente Vermelho dos Emirados Árabes Unidos (ERC, na sigla em inglês) continua distribuindo ajuda humanitária à Faixa de Gaza. O auxílio faz parte da operação humanitária "Galant Knight 3", lançada pelos Emirados para apoiar os palestinos.

A iniciativa já ajudou mais de trezentas mil pessoas, recebendo suprimentos vitais como cestas básicas, kits de ajuda contendo itens essenciais de higiene e tendas. O ERC também operou 11 cozinhas beneficentes para distribuir refeições às pessoas deslocadas em Rafah, Khan Yunis e no Central Governorate.

Os Emirados Árabes Unidos, sob as diretrizes do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, forneceram prontamente ajuda humanitária em meio à crise na Faixa de Gaza. O líder emirático orientou o fornecimento imediato de US$ 20 milhões em ajuda urgente para apoiar os palestinos por meio da UNRWA.