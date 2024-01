Embaixador dos EAU se reúne com o primeiro-ministro do Kuwait

KUWAIT, 25 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Dr. Matar Hamed Al Neyadi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Kuwait, entregou um convite em nome do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, ao xeique Dr. Mohammad Sabah Al-Salem Al-Sabah, primeiro-ministro do Kuwait, para participar da Cúpula Mundial de Governos 2024.

Durante a reunião, Al Neyadi afirmou o interesse dos Emirados Árabes Unidos em aprimorar os laços e a cooperação bilaterais e fortalecer as relações que atendem às aspirações de ambas as lideranças e povos.

Por sua vez, Al-Sabah expressou gratidão e apreço a Mohammed bin Rashid Al Maktoum pelo convite, destacando a importância da Cúpula Mundial de Governos. O premiê também elogiou o relacionamento profundo entre os dois países e enalteceu a cooperação em vários níveis. Durante a reunião, os dois lados analisaram os laços bilaterais, as formas de aprimorá-los e desenvolvê-los em diferentes campos e discutiram vários tópicos de interesse mútuo.