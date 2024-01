Sharjah se prepara para o Torneio Esportivo Feminino Árabe 2024; evento começa em 2 de fevereiro

SHARJAH, 25 de janeiro de 2024 (WAM) -- Sharjah se prepara para o Torneio Esportivo Feminino Árabe (AWST, na sigla em inglês) 2024, que terá início em 2 de fevereiro. O Comitê de Direção Superior apresentou a preparação de oito instalações esportivas totalmente integradas que abrangem as regiões leste, central e oeste do emirado, ressaltando sua dedicação em oferecer condições e instalações de alto nível com ênfase primordial em segurança e proteção.

O anúncio foi feito durante uma visita de inspeção organizada pelo comitê juntamente com uma delegação de alto nível dos Comitês Olímpicos Nacionais Árabes (ANOC), liderada pelo secretário-geral Abd Al-Aziz Al-Anzi. A visita também contou com a presença da xeica Hayat Al Khalifa, presidente do Comitê de Supervisão e Monitoramento da UANOC, e de Hanan Al Mahmoud, vice-presidente do Comitê de Direção Superior do AWST, com a presença de representantes importantes do AWST e da UANOC.

Com a aproximação da sétima edição do Torneio Esportivo Feminino Árabe, Sharjah está pronta para estender o tapete vermelho para equipes, atletas e entusiastas do esporte árabes. Programado para o período de 2 a 12 de fevereiro, sob o patrocínio da xeica Jawaher bint Mohammad Al Qasimi, presidente do Sharjah Women Sports e esposa do governante de Sharjah, o torneio conta com a participação de mais de 560 atletas representando 15 países árabes em oito esportes.