Presidente dos Emirados Árabes Unidos homenageia organizações que apoiam os pais

O presidente dos Emirados expressou gratidão a todas as instituições participantes do programa pelo compromisso com a adoção de uma cultura de trabalho de apoio aos pais. Disse ainda que permitir que os pais equilibrem o trabalho e a vida familiar ajuda a fortalecer os laços familiares e a promover uma paternidade eficaz, o que tem um impacto positivo sobre a criança, a família e sociedade.

Mohamed bin Zayed observou que permitir que os pais que trabalham tenham tempo suficiente para cuidar de seus filhos é fundamental para criar gerações futuras capazes de contribuir ativamente para a sociedade e promover o desenvolvimento e o crescimento da nação. O líder também enfatizou a importância de todas as instituições do Estado estarem cientes da necessidade de criar um ambiente de trabalho que apoie os pais e de instilar essa cultura dentro delas, dado seu significativo impacto social, cultural e educacional, além de seu efeito positivo na eficiência do local de trabalho.

Vários funcionários de alto escalão, incluindo Khaldoun Khalifa Al Mubarak, presidente da Abu Dhabi Executive Affairs Authority e membro do Conselho Executivo, Dr. Mugheer Khamis Al Khaili, presidente do Department of Community Development; Sana Mohamed Suhail, diretora-geral da ECA; e representantes das instituições que receberam o selo PFL também estiveram presentes no evento de reconhecimento.

O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed elogiou a liderança dos Emirados Árabes Unidos pelo apoio ao programa PFL, que teve um impacto positivo nos locais de trabalho em todos os Emirados Árabes Unidos. Segundo ele, cada vez mais organizações estão dando maior importância à oferta de flexibilidade, ouvindo e compreendendo as necessidades das famílias, acolhendo ativamente os novos pais e apoiando o bem-estar geral dos funcionários e de suas famílias. Theyab observou que os locais de trabalho favoráveis aos pais permitem que eles prosperem no trabalho e em casa e podem alcançar resultados comerciais positivos, como a retenção de funcionários, o aumento da atratividade do empregador e a contribuição para o aumento da lucratividade. Referindo-se ao programa PFL como apenas uma das inúmeras iniciativas que contribuem para o desenvolvimento da primeira infância, o xeique reafirmou sua crença de que ele influenciará positivamente o futuro do trabalho em muitos setores.

Das 12 organizações que receberam o selo Parent-friendly Label, duas receberam a classificação PFL+ por atenderem ou excederem os padrões globais de políticas e práticas favoráveis aos pais. Essas duas organizações foram a Emirates Nature, em associação com a WWF, e a Tappy Toes Nursery. As 10 organizações restantes, que receberam o PFL por excederem as principais políticas e práticas locais de respeito aos pais, foram a Bain & Co, a Mubadala Investment Company, a Novartis, a Nestlé, o LinkedIn, a Houbara Defence & Security, a Visa Middle East, o Chalhoub Group, a Nabta Health e a Wintershall DEA Middle East.

No último ciclo, foram recebidas 75 inscrições de todo o país, e cada uma delas foi avaliada por um painel de jurados independentes composto por líderes seniores de vários emirados. No geral, esse ciclo impactou positivamente a vida de mais de 48 mil crianças e alcançou mais de 127 mil funcionários que trabalham nas instituições participantes, incluindo cerca de 66 mil pais e 1.500 filhos de determinação.