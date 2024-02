Emirados Árabes Unidos conquista 52 medalhas nos 4º Jogos Paraolímpicos da Ásia Ocidental

SHARJAH, 1o de fevereiro de 2024 (WAM) - Os Emirados Árabes Unidos conquistaram 52 medalhas na quarta edição dos Jogos Paraolímpicos da Ásia Ocidental, sendo 19 medalhas de ouro, 14 de prata e 19 de bronze. O evento é organizado pelo Al Thiqa Club for the Disabled em Sharjah.

O Iraque ficou em segundo lugar com 38 medalhas, sendo 17 de ouro, 14 de prata e sete de bronze. A equipe da Arábia Saudita veio na sequência com 31 medalhas. Ainda no ranking, a equipe do Bahrein levou 18 medalhas coloridas, a de Omã ganhou 21 medalhas, a da Jordânia conquistou oito medalhas. A lista segue com a Síria com oito medalhas, Qatar com sete e o Líbano levou uma medalha de prata.