Dubai alcança o melhor desempenho anual de turismo de todos os tempos, com um crescimento de 17,15 milhões de turistas internacionais em 2023

Hamdan acrescentou que a capacidade de Dubai de gerar constantemente experiências de viagem e turismo diversificadas e inovadoras, atendendo a uma ampla gama de visitantes, tem sido um fator fundamental por trás desse desempenho excepcional. "Com vários indicadores superando os níveis pré-pandêmicos, os resultados deste ano marcam Dubai como um ponto focal vibrante de crescimento no cenário do turismo global", completou.

Comemorando um ano recorde em 2023, Dubai reforçou ainda mais sua classificação como o destino global número 1 por um terceiro ano consecutivo sem precedentes no Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2024, a primeira cidade a obter esse prêmio exclusivo. A cidade atende a viajantes de todos os orçamentos e preferências, e um calendário de eventos de negócios, lazer e esportes durante todo o ano continua a atrair visitantes internacionais.

O desempenho do setor de turismo é muito semelhante ao crescimento de 3,3% do PIB do emirado nos primeiros nove meses de 2023, destacando ainda mais a relação simbiótica entre o turismo e a prosperidade econômica. As atividades de serviços de hospedagem e alimentação registraram um crescimento de 11,1%, solidificando a posição de Dubai como líder global em turismo.

O desempenho dos visitantes internacionais de Dubai superou as tendências globais do turismo, com os dados mais recentes da Organização Mundial do Turismo da ONU revelando que, no geral, o turismo internacional atingiu 88% dos níveis pré-pandêmicos até o final de 2023. A única região a superar os níveis pré-pandêmicos com 22% de crescimento de visitação acima de 2019, o Oriente Médio liderou a recuperação global em termos relativos.

Helal Saeed Almarri, diretor-geral do Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET), afirmou que a recuperação significativa do setor de turismo de Dubai, superando as taxas de recuperação global, é um testemunho da visão e da liderança de do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum. "Esse aumento não apenas comemora o ano inaugural da Agenda Econômica de Dubai D33, mas também destaca a eficácia de uma estratégia que vem sendo elaborada há uma década, exemplificando a resiliência e a adaptabilidade como fundamentais para nosso impulso econômico", adicionou.

Almarri disse que o sucesso decorre de um portfólio diversificado, com ganhos significativos em lazer, novos segmentos emergentes e o setor MICE como um todo, que foram ainda mais catalisados por políticas liberais de visto e ambição dinâmica do setor privado. Esses avanços, diz ele, reforçam o status de Dubai como um dos principais destinos para se viver, visitar e fazer negócios. "Com a estratégia da Agenda Econômica de Dubai D33 servindo como nossa bússola econômica para os próximos dez anos, temos o compromisso de fortalecer o setor de turismo, aprimorar nossos ativos e infraestrutura e estimular um crescimento econômico mais amplo. Essa abordagem abrangente garante que o turismo prospere em conjunto com nossas metas de aquisição de talentos, aceleração de negócios e inovação governamental, para posicionar Dubai como o epicentro para todos aqueles que almejam sua próxima fase de crescimento e expansão", completou.