Mais de 85 organizações, instituições internacionais e regionais participarão da Cúpula Mundial de Governos 2024

Entre os chefes de organizações que participam da cúpula deste ano estão o professor Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial (WEF) de Davos; Ajay Banga, presidente do Grupo do Banco Mundial; Kristalina Georgieva, diretora-administrativa do Fundo Monetário Internacional; Ahmed Aboul Gheit, secretário-geral da Liga Árabe; Jasem Mohamed Albudaiwi, secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo; Haitham Al Ghais, secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep); e o dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além disso, a lista de palestrantes de organizações internacionais e globais inclui Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA); Mokhtar Dayoub, diretor-geral da Corporação Financeira Internacional (IFC); Fahd bin Mohammed Al Turki, diretor-geral e presidente do Conselho de Administração do Fundo Monetário Árabe; Mathias Cormann, secretário-geral da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); QU Dongyu, diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO); Audrey Azoulay, diretora-geral da UNESCO; além da participação da Agência da ONU para Refugiados (UNHCR) e da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA).

Mais de 15 fóruns globais serão realizados pela Cúpula Mundial de Governos de 2024, alguns dos quais são organizados em parceria com organizações internacionais e regionais. Esses fóruns incluem o Fórum Global de Saúde, que se concentra na profunda conexão entre a urbanização e a saúde global; o Fórum Fiscal Árabe, que testemunha discussões de apoio ao desenvolvimento social e econômico nos países árabes; o Fórum de Indústria e Tecnologia Avançada, que visa explorar tendências emergentes e avanços tecnológicos e seu impacto em vários setores.