Os Emirados Árabes Unidos continuam seus esforços para apoiar a população de Gaza por meio da operação humanitária Gallant Knight 3

Cerca de 11.200 refeições foram distribuídas a 44.800 beneficiários no âmbito do projeto "Tekiyat Al Khair", além de 16.610 pacotes de pão que beneficiaram 16.610 pessoas no âmbito do projeto de pão subsidiado.

Vale recordar que os Emirados Árabes Unidos também inauguraram seis usinas de dessalinização de água na cidade egípcia de Rafah, para atender às necessidades de água potável da Faixa de Gaza, após os danos à infraestrutura hídrica. As usinas têm uma capacidade de dessalinização de cerca de 1,2 milhão de galões por dia, que são bombeados por meio de tubulações para Gaza, beneficiando mais de 600 mil pessoas.

Os Emirados Árabes Unidos lançaram a operação humanitária Gallant Knight 3 em 5 de novembro de 2023, para dar apoio ao povo palestino na Faixa de Gaza.