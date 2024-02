Fórum Internacional de Conservação de Sharjah discute o encalhe marinho e o impacto ambiental genético

A primeira sessão começou com uma introdução abrangente à conservação da diversidade genética, seguida por um artigo apresentado pela Dra. Helen Senn, que mostrou um relatório sobre atividades regionais dedicadas a casos de encalhes marinhos. O relatório procurou criar um mapa preciso dos esforços das equipes de resposta regionais, bem como das áreas que não têm cobertura nas redes de resposta marinha. A sessão também discutiu a rede de encalhes e vários métodos para fortalecê-la.

Além disso, Fadi Yaghmour falou sobre o Sharjah Strandings Response Programme, enquanto a Dra. Elise Marquis analisou a experiência do SeaWorld Research & Rescue Centre. Natassia Mannina falou sobre o projeto do National Aquarium, e Timea Krisztina Szekely apresentou uma visão geral dos projetos do Atlantis Aquarium.

A Dra. Hind Al Marri esclareceu as iniciativas de encalhe marinho na Agência Ambiental de Abu Dhabi, enquanto Barbara Langlenton comemorou 20 anos de reabilitação de tartarugas marinhas com seu artigo sobre "Conservação do ambiente marinho e seu turismo". Além disso, o Dr. Andrew Wilson apresentou os resultados do projeto Large Whale Entanglement Assessment and Response no Mar da Arábia.

A agenda também destacou o habitat, o comportamento e a conservação das serpentes marinhas na Península Arábica, enfatizando seu papel vital na sustentabilidade do ecossistema marinho. Especialistas realizaram workshops sobre metodologias de exame post-mortem e protocolos de primeiros socorros para encontros com serpentes marinhas, aumentando a compreensão e a preparação dos participantes para lidar com esses cenários.

A segunda sessão contou com discussões e apresentações centradas na importância da conservação da diversidade genética das espécies e seu papel na sustentação do futuro dos ecossistemas ameaçados na região. Ela foi dedicada a explorar os mais recentes esforços e aplicativos avançados implementados em genética para conservação, conforme destacado pela meta número 4 da Estrutura Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal.

A sessão começou com uma breve introdução sobre a conservação da diversidade genética; em seguida, os estimados especialistas destacaram a importância da diversidade genética como um pilar básico na conservação da biodiversidade em seu sentido mais amplo, enfatizando sua função de garantir a saúde e a resiliência dos ecossistemas.