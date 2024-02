Presidente dos Emirados Árabes Unidos e chanceler alemão discutem as relações bilaterais e os acontecimentos em Gaza

ABU DHABI, 8 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O presidente emirático Mohamed bin Zayed Al Nahyan conversou por telefone com Olaf Scholz, chanceler da República Federal da Alemanha. Os dois líderes discutiram as relações bilaterais e as formas de aprimorá-las dentro da estrutura da parceria estratégica abrangente entre os dois países, além de uma série de questões regionais e internacionais de interesse mútuo.

A conversa abordou os acontecimentos na região do Oriente Médio, com foco especial na situação mais recente na Faixa de Gaza. Ambos os lados enfatizaram a necessidade de proteger os civis em Gaza e garantir o fornecimento seguro e sustentável de ajuda humanitária adequada.

Mohamed bin Zayed e Olaf Chanceler Scholz também enfatizaram a importância de intensificar os esforços para evitar que o conflito se espalhe ainda mais na região e a necessidade urgente de buscar a paz com base na solução de dois Estados, que oferece um caminho para alcançar a estabilidade regional para o benefício de todos os países e seus povos.