Visão do presidente dos Emirados Árabes Unidos estabeleceu o país como modelo global de economias e sociedades baseadas no conhecimento, diz Nahyan bin Mubarak

ABU DHABI, 8 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e Coexistência e presidente do Conselho de Administração da Sandooq Al Watan, afirmou que a Sandooq Al Watan está trabalhando incansavelmente por meio de suas atividades, programas e iniciativas, em linha com a visão dos EAU de construir uma sociedade baseada no conhecimento, para impulsionar o sucesso social e econômico e inspirar mudanças positivas.

Nahyan destacou o apoio e o patrocínio da liderança dos Emirados Árabes Unidos para a inovação e o desenvolvimento humano como o motor do progresso e da prosperidade. As políticas e decisões do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, disse ele, permitiram que os EAU se tornassem um modelo global de economias e sociedades baseadas no conhecimento. "Sob sua sábia liderança, os EAU obtiveram um sucesso notável na criação de um clima que reúne instituições públicas e privadas, cidadãos e residentes, para construir uma sociedade vibrante e equilibrada que se concentra na melhoria da qualidade de vida de todos os residentes dos EAU", afirmou.

O xeique Nahyan fez essa declaração durante uma cerimônia realizada para homenagear os alunos de destaque do programa Swift Accelerator, lançado pela Sandooq Al Watan em cooperação com a Apple International School, e que se concentrou em capacitar os alunos das escolas dos EAU a liberar seu potencial nas áreas de tecnologia moderna e codificação. O programa formou 200 alunos e alunas dos Emirados Árabes Unidos, os equipando com as habilidades necessárias para serem a próxima geração de jovens profissionais de programação no desenvolvimento de aplicativos, em uma cooperação exclusiva entre a Swift Accelerator e a Sandooq Al Watan, a primeira no Oriente Médio.