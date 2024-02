Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA: Emirados Árabes Unidos 2 x 1 Egito

DUBAI, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Os anfitriões Emirados Árabes Unidos venceram o Egito por 2 a 1 em um primeiro confronto totalmente árabe na competição.

Waleed Beshr levou a torcida da casa ao êxtase no meio do primeiro tempo, quando sua cobrança de falta encontrou um caminho sob Ibrahim Hassan. Os anfitriões dobraram a vantagem no segundo tempo. O Egito voltou a entrar no jogo faltando pouco menos de quatro minutos para o fim. Moustafa Sasa cobrou um escanteio que resultou num gol de cabeça de Hossam Paulo.