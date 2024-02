Município de Sharjah apresenta projetos inovadores durante o Mês da Inovação dos Emirados Árabes Unidos

SHARJAH, 20 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Município da Cidade de Sharjah apresentou uma série de projetos e iniciativas inovadores em comemoração ao Mês da Inovação dos EAU. Os projetos estão alinhados com a estratégia de transformação digital e aproveitam o poder da inteligência artificial para cumprir os objetivos do emirado de Sharjah, melhorando assim os serviços vitais que atendem à comunidade. A celebração foi no prédio principal do município na área de Musalla, com a presença do Dr. Sulaiman Abdallah bin Sarhan Al Zaabi, presidente do Departamento de Assuntos Municipais, e Obaid Saeed Al Tenaiji, diretor-geral do município, entre outros presentes.

Destacando a importância da participação anual do município no Mês da Inovação dos Emirados Árabes Unidos, Al Tenaiji ressaltou seu compromisso com o avanço dos serviços de acordo com o progresso abrangente de Sharjah em todos os setores. Enfatizou a importância de promover uma cultura de inovação entre os funcionários, facilitando a transformação de ideias pioneiras em projetos tangíveis.

Reem Abdullah Al Rossi, diretora do Departamento de Recursos Humanos e Chefe da Equipe de Inovação do Município de Sharjah, revelou que o município iniciou o projeto "Smart Path" como uma de suas iniciativas criativas. Trata-se de um programa inovador que ajuda a projetar e automatizar operações de inspeção na gestão de estacionamento público, bem como monitorar o uso de veículos de inspeção pelos usuários do departamento.