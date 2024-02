Ministra do Exterior da Bélgica diz que reunião da Organização Mundial do Comércio nos EAU é oportunidade para defender a ordem global baseada em regras

O fortalecimento do sistema multilateral, com a OMC em seu núcleo, permitirá que ele funcione como uma barreira contra uma ordem econômica cada vez mais fragmentada.

Na MC12, observou Lahbib, os membros já deram alguns passos iniciais em direção à reforma da OMC. "Estamos comprometidos em dar continuidade a esse processo de reforma na MC13 e olhar para a MC14", projetou.

Nesse contexto, explicou, a UE propôs aprimorar a função deliberativa da OMC, criando uma plataforma dentro da estrutura da Organização para discutir os desafios do século XXI.

A proposta da UE se concentra no comércio e na política industrial, no comércio e no meio ambiente, e no comércio e na inclusão, acrescentou a ministra.