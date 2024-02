13ª Conferência Ministerial da OMC começa em Abu Dhabi

ABU DHABI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A 13ª Conferência Ministerial (MC13) da Organização Mundial do Comércio (OMC) teve início em Abu Dhabi nesta segunda-feira. O evento de quatro dias reúne ministros e autoridades sênior de todo o mundo para discutir regras e regulamentos de comércio internacional.

A reunião de 175 Estados Membros, líderes do setor privado, ONGs e representantes da sociedade civil permitirá que a comunidade global trabalhe em conjunto para promover um sistema comercial mais eficiente, sustentável e inclusivo. Com base nos avanços da MC12 realizada em Genebra em junho de 2022, onde foram feitos avanços significativos em áreas como subsídios à pesca, segurança alimentar e comércio eletrônico, a MC13 se concentrará em melhorar o acesso dos países em desenvolvimento e dos países menos desenvolvidos (LDCs) ao sistema de comércio global, propriedade intelectual e mecanismos de resolução de disputas da OMC.

A conferência também oferecerá uma oportunidade de explorar uma maior colaboração e parceria com organizações não governamentais, o setor privado e a sociedade civil para aumentar a eficácia das políticas e programas comerciais por meio de uma série de eventos paralelos. Entre eles estão o Fórum Global TradeTech, que promove o uso da tecnologia nas cadeias de suprimentos globais, e sessões sobre facilitação do comércio em parceria com a Etihad Credit Insurance, financiamento do comércio com o HSBC, PMEs com o Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED), os Desafios Logísticos do WLP com a DP World, o Futuro da Carga em colaboração com a Emirates e o Comércio Sustentável na África.