Faisal Al Mosawi estabelece novo recorde mundial do Guinness de mergulho mais rápido com cadeira de rodas subaquática

DUBAI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A história foi escrita no Aquário de Dubai e no Zoológico Subaquático quando Faisal Al Mosawi, detentor do Recorde Mundial do Guinness, superou as expectativas e estabeleceu um novo marco para os esportes adaptativos.

Em uma demonstração de habilidade e determinação, Faisal completou o mergulho mais rápido usando uma cadeira de rodas subaquática, registrando o tempo de 37 minutos e garantindo mais um lugar nos recordes esportivos.

Faisal Al Mosawi, cujo espírito inspirou milhões de pessoas em todo o mundo, mostrou sua alegria e gratidão após a quebra do recorde, dizendo que "a conquista de hoje é uma prova do poder da perseverança e do potencial ilimitado do espírito humano; estou imensamente orgulhoso, mais uma vez, por demonstrar as capacidades dos esportes adaptados." E continuou afirmando: "esse recorde não é só meu; ele pertence a todos os indivíduos que se recusam a ser definidos por limitações."