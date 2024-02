Ministra do Comércio da Tunísia enfatiza a necessidade de um sistema de comércio multilateral mais justo e inclusivo

ABU DHABI, 28 de fevereiro de 2024 (WAM) - A ministra do Comércio e Desenvolvimento de Exportações da Tunísia, Kalthoum Ben Rejeb, enfatizou o papel vital que o comércio internacional desempenha na promoção do bem-estar econômico e na redução das diferenças entre os países.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), à margem da participação na Décima Terceira Conferência Ministerial da OMC, ela disse que o comércio é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento sustentável e pode contribuir significativamente para reduzir a desigualdade e estimular o crescimento econômico nos países em desenvolvimento. Rejeb destacou a necessidade de um sistema de comércio multilateral mais justo e inclusivo que possa apoiar as economias emergentes e beneficiar todos os países participantes.

A ministra também enfatizou a importância de se chegar a um acordo final e abrangente sobre os subsídios à pesca e resolver as questões pendentes no Acordo sobre Agricultura, incluindo um compromisso claro sobre como trabalhar no próximo período para desenvolver regras justas e equitativas que garantam o direito dos povos do mundo à segurança alimentar e a uma vida decente.