Fundo da Opep para o Desenvolvimento Internacional concede empréstimo de US$ 17 milhões para melhorar a saúde em Comores

VIENA, 1º de março de 2024 (WAM) -- O Fundo da Opep para o Desenvolvimento Internacional (OFID, na sigla em inglês) anunciou a concessão de um empréstimo de US$ 17 milhões para cofinanciar a reconstrução do Hospital El-Maarouf nas Ilhas Comores, o maior centro médico do país, fundado em 1954.

O empréstimo financiará a construção de uma unidade com 300 leitos que atenderá toda a população, principalmente mães e crianças. O novo hospital será construído em Moroni, a maior e mais acessível cidade do arquipélago de Comores, uma união de ilhas com mais de 800 mil habitantes. O hospital será equipado com serviços de saúde especializados e oferecerá serviços clínicos, de diagnóstico e auxiliares de última geração.

O fundo é parceiro no financiamento do projeto com o Banco Islâmico de Desenvolvimento (IsDB), o Grupo Banco Mundial, o Banco de Comércio e Desenvolvimento (TDB), uma instituição financeira de comércio e desenvolvimento que opera no leste e no sul da África, e o governo de Comores.