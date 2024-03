Presidente emirático presencia anúncio da parceria entre a Iniciativa Mohamed bin Zayed para a Água e a XPRIZE

Comentando sobre o lançamento da iniciativa e o anúncio da parceria XPRIZE, o xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, presidente da Iniciativa Mohamed bin Zayed para a Água, disse que as soluções que existem atualmente para enfrentar a crise de escassez de água não são suficientes para evitar a ocorrência de uma série de cenários inaceitáveis. "Novas soluções são, portanto, urgentemente necessárias, e a Iniciativa Mohamed bin Zayed para a Água está comprometida em colaborar com as partes interessadas de todo o mundo para descobrir essas novas ideias, provar sua viabilidade e levá-las à prática da maneira mais eficiente possível", afirmou.

Estudos demonstraram que cerca de quatro bilhões de pessoas sofrem com a escassez de água pelo menos um mês por ano. Os fatores que impulsionam a crescente escassez de água são variados e incluem o crescimento populacional e as mudanças demográficas, desafios de infraestrutura e governança, bem como a poluição ambiental e as mudanças climáticas. Sem uma ação efetiva, a escassez global de água deverá ter uma série de consequências devastadoras, incluindo perda de vidas e crises humanitárias, insegurança alimentar, migração em massa, instabilidade geopolítica e, possivelmente, até mesmo conflitos armados por causa da água. Os governos, o setor privado, os pesquisadores, os empresários, os filantropos, as organizações internacionais e os indivíduos têm um papel fundamental a desempenhar na superação das consequências de longo alcance da escassez de água.

A criação da iniciativa faz parte de um esforço mais amplo liderado pelos Emirados Árabes Unidos para enfrentar a escassez global de água, que incluiu a publicação de um documento de discussão detalhado sobre o assunto em setembro de 2023, intitulado “Escassez de água – A ameaça oculta à segurança e à prosperidade globais”.

O documento, que pode ser baixado na página do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, é um chamado global à ação para uma resposta internacional mais decisiva e coordenada a esse problema cada vez mais grave.

Peter H. Diamandis, MD, fundador e presidente executivo do conselho da XPRIZE, alertou que o 'XPRIZE Water Scarcity' é um chamado global a cientistas, engenheiros e empreendedores para converter a escassez de água em abundância de água, usando tecnologias exponenciais convergentes para atender a essa necessidade global crítica. "'A XPRIZE Water Scarcity', nossa maior competição até o momento, é a primeira do gênero focada na criação de novas soluções de dessalinização para liberar a água do oceano da Terra para água limpa para todos, de forma equitativa e sustentável", disse.

A parceria com a Fundação XPRIZE – líder global na concepção, lançamento e implementação de competições em larga escala para enfrentar os desafios mais urgentes da humanidade – tem como objetivo estimular a inovação, incentivando soluções cientificamente viáveis e de origem coletiva para criar um futuro mais equitativo e abundante para todos.