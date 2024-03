13ª Conferência Ministerial termina com decisões sobre reforma e desenvolvimento de disputas e o compromisso de continuar as negociações em andamento

A Declaração Ministerial destaca a centralidade da dimensão do desenvolvimento no trabalho da OMC, reconhecendo o papel que o sistema multilateral de comércio pode desempenhar na contribuição para a realização da Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também reconheceu a contribuição do empoderamento econômico das mulheres e a participação delas no comércio para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável.

Os membros reconheceram o papel e a importância dos serviços para a economia global, uma vez que geram mais de dois terços da produção econômica mundial e são responsáveis por mais da metade de todos os empregos. E incentivaram os órgãos relevantes da OMC a continuar seu trabalho para analisar e aproveitar todas as lições aprendidas durante a pandemia da Covid-19 e criar soluções eficazes em caso de futuras pandemias de maneira rápida.

O Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado do Comércio Exterior e presidente da MC13, agradeceu aos membros por seu engajamento ativo durante a Conferência. Ele observou que, embora nem tudo o que as delegações se propuseram a realizar pudesse ser cumprido, o compromisso demonstrado fortalecerá ainda mais o sistema de comércio multilateral.

Em relação à reforma da solução de controvérsias, os membros adotaram uma Decisão Ministerial reconhecendo o progresso feito com o objetivo de ter um sistema de solução de controvérsias completo e em bom funcionamento, acessível a todos os membros até 2024. Os ministros instruíram os funcionários a acelerar as discussões, aproveitar o progresso já alcançado e trabalhar nas questões não resolvidas. A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, enfatizou o progresso feito com as contribuições dos membros. "Vamos continuar a arregaçar as mangas para avançar nessa reforma e cumpri-la até 2024", disse ela.

Os ministros adotaram uma Decisão Ministerial que responde a um mandato de 23 anos para revisar as disposições de tratamento especial e diferenciado (S&DT) para países em desenvolvimento e menos desenvolvidos (LDCs) com o objetivo de torná-las mais precisas, eficazes e operacionais. "Essa é uma vitória para o desenvolvimento, que ajudará a permitir que os países em desenvolvimento, especialmente os LDCs, cumpram seus compromissos com a OMC, exerçam seus direitos e se integrem melhor ao comércio global", afirmou Okonjo-Iweala.

Em outro momento inédito, os ministros conversaram sobre como o comércio se relaciona com duas questões urgentes que estão no centro dos desafios políticos, econômicos e ambientais atuais, ou seja, o desenvolvimento sustentável e a inclusão socioeconômica. A diretora-geral Okonjo-Iweala enfatizou o reconhecimento pelos membros do "papel que o comércio e a OMC podem desempenhar na capacitação das mulheres, na expansão das oportunidades para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e na conquista do desenvolvimento sustentável em suas três dimensões - econômica, social e ambiental".