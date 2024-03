Agência de Notícias dos Emirados - WAM fortalece colaboração com instituições de mídia do Quênia

NAIRÓBI, 2 de março de 2024 (WAM) -- Uma delegação da Agência de Notícias dos Emirados Árabes Unidos (WAM), liderada pelo diretor-geral Mohamed Jalal Alrayssi, visitou várias organizações de mídia no Quênia e se reuniu com seus respectivos funcionários seniores para discutir oportunidades de desenvolvimento de cooperação bilateral nas áreas de mídia, transferência de conhecimento e intercâmbios culturais.

Os delegados se reuniram com Julia Majale, diretora-administrativa da TUKO, uma plataforma online de criação de ativos digitais; Paul Macharia, diretor-administrativo interino da Companhia de Radiodifusão do Quênia (KBC, na sigla em inglês); Najib Gouiaa, CEO da MediaCity Mauritius; e Joseph Kipkoech, diretor da Diretoria de Serviços de Informação do Quênia, à qual a Agência de Notícias do Quênia é afiliada. As reuniões abordaram as perspectivas de acelerar a colaboração entre as mídias no campo digital, o intercâmbio de programas de rádio, o treinamento profissional e a troca de experiência.

A equipe também visitou o Grupo Nation Media, a maior empresa de mídia independente da África Oriental e Central, com operações em mídia impressa, de transmissão e digital, e se reuniu com Joe Ageyo, editor-chefe.