Grande Mesquita Xeique Zayed registra aumento de 70% no número de visitantes em 2023

A faixa etária de 25 a 35 anos constituiu a maior porcentagem de pessoas que visitaram a mesquita vindas de diferentes países, chegando a 34%. Os visitantes de fora dos Emirados Árabes Unidos representaram 81% das visitas. O valor restante, 19%, é relacionado a quem veio de dentro do país.

Nesse contexto, a Ásia liderou a lista de visitantes com 52%, seguida pela Europa, com 33%, América do Norte, com 8%, África e América do Sul, com 3% cada, e Austrália, com 1%.

Em termos de nacionalidades, os dez principais países foram: Índia, com 23%, seguida pela China, com 8%, Rússia, com 7%, Estados Unidos da América, com 5%, Alemanha, com 4%, Itália, com 3%, Paquistão, com 3%, Reino Unido, com 3%, França, com 3%, e Filipinas, com 2%.

Como parte dos esforços para melhorar e enriquecer a experiência do visitante, o centro ofereceu 5.538 passeios culturais a seus visitantes durante o ano passado, atingindo 73.461 visitantes. Foram 3.653 passeios públicos, com 51.447 visitantes, e 1.363 passeios particulares, com 19.975 visitantes. Também foram realizados 474 passeios "Hidden Glimpses", com 1.709 visitantes, e 18 passeios com convites especiais, com 94 visitantes.

Principais realizações em 2023

O Centro da Grande Mesquita Xeique Zayed obteve conquistas significativas em 2023, refletindo sua visão estratégica, missão e papel como um centro líder da cultura e civilização islâmicas. Durante o mês sagrado do Ramadã, a mesquita sediou uma variedade de eventos e testemunhou um aumento significativo no número de fiéis e visitantes. O "Majlis Mohamed bin Zayed" realizou quatro palestras sobre o Ramadã. A mesquita também recebeu 18 palestras de estudiosos, convidados do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.