Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados lança "Campanha Nacional de Segurança Cibernética"

Com duração de um ano inteiro, a iniciativa abrange vários aspectos da segurança cibernética, incluindo orientações e conselhos sobre como identificar e-mails suspeitos, a importância de criar senhas fortes, além de atualizar constantemente programas e aplicativos e usar aplicativos de comunicação seguros pela Internet.

Por meio de campanhas de conscientização e comunicação constante com o público, o Conselho de Segurança Cibernética tem como objetivo aumentar a conscientização, aprimorando a compreensão da comunidade sobre a natureza das ameaças eletrônicas e como lidar com elas. Isso além de fornecer a eles o conhecimento e as ferramentas necessárias para detectar e se proteger contra esses ataques e promover um comportamento seguro usando as melhores práticas e medidas preventivas.

A Campanha Nacional de Segurança Cibernética busca aprimorar a cultura de segurança cibernética em todos os setores da sociedade e apoiar a transformação digital segura no país. Seu objetivo é disseminar a conscientização sobre as ameaças de ataques eletrônicos e fornecer as melhores práticas para se proteger contra esses riscos e garantir um ambiente digital seguro para todos.

Esse também é um dos objetivos mais importantes do Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados e tornar a segurança cibernética uma cultura diária para todos os membros da sociedade do país. E também busca tornar a segurança cibernética parte da cultura diária, além de aumentar o nível de conscientização entre os indivíduos de que as ameaças não se limitam apenas às grandes instituições, mas também podem afetá-los e às suas famílias.

O Dr. Mohammed Hamad Al Kuwaiti, presidente do Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos, indicou que a "Campanha Nacional de Segurança Cibernética" vem à luz do aumento das ameaças e de seu impacto em todos os aspectos de nossa vida. "Isso ocorre à luz dos enormes desenvolvimentos digitais que o país está testemunhando e confirma o compromisso do Governo dos EAU em fornecer um ambiente digital seguro para todos os residentes", afirmou.

Al Kuwaiti enfatizou que o Conselho de Segurança Cibernética acredita na importância de aumentar a conscientização e disseminar a cultura de vigilância em toda a comunidade para enfrentar esses desafios. "A conscientização de indivíduos e instituições é considerada um pilar importante na proteção da sociedade dos Emirados Árabes Unidos contra ataques cibernéticos, tendo em vista o vasto desenvolvimento tecnológico e o aumento das ameaças cibernéticas que o acompanham", destacou.