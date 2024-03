Mohammed bin Rashid lança campanha Fundo de Doação das Mães

DUBAI, 4 de março de 2024 (WAM) -- O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, lançou a campanha Fundo de Doação das Mães, que tem como objetivo homenagear as mães nos Emirados, estabelecendo um fundo de doação de AED 1 bilhão (cerca de USD 272 milhões) para apoiar de forma sustentável a educação de milhões de pessoas em todo o mundo.

A campanha, que coincide com o mês sagrado do Ramadã, tem origem no fato básico de que as mães são as primeiras professoras de seus filhos. Elas nutrem gerações e fornecem o conhecimento essencial necessário ao longo da vida. O fundo representará uma instituição de caridade contínua em nome de todas as mães dos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa tem como objetivo homenagear as mães, permitindo que as pessoas façam doações em nome de suas mães. Ao apoiar sistemas educacionais e vocacionais, a campanha também pretende apoiar a educação e a qualificação de indivíduos em comunidades carentes, oferecendo maneiras sustentáveis de elevar o padrão de vida e capacitando-os a entrar no mercado de trabalho, o que, por sua vez, ajuda a aumentar a estabilidade e a impulsionar o desenvolvimento em suas comunidades.