Autoridades de Sharjah definem o horário de trabalho do Ramadã para entidades governamentais no emirado

SHARJAH, 5 de março de 2024 (WAM) -- O Departamento de Recursos Humanos de Sharjah anunciou que o horário oficial de trabalho das entidades governamentais no emirado será das 9h às 14h30min durante o Ramadã. Departamentos, autoridades e instituições que seguem um sistema de turnos terão suas horas oficiais de trabalho determinadas com base no sistema de trabalho e nas necessidades operacionais.

O departamento estendeu suas calorosas felicitações à liderança, ao governo, aos cidadãos e aos residentes dos Emirados Árabes Unidos na ocasião.