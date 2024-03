Governo emirático lança o "Work Bundle" para facilitar as permissões de trabalho e os procedimentos de residência no setor privado

A iniciativa está alinhada com o programa "Zero Burocracia", que visa simplificar e reduzir os procedimentos governamentais e eliminar exigências desnecessárias. Isso aumenta os níveis de eficiência, qualidade e flexibilidade nos Emirados Árabes Unidos, apoiando os esforços para eliminar a burocracia.

Uma única plataforma

O "Work Bundle" atende à comunidade empresarial, simplificando e acelerando os procedimentos para empresas do setor privado. O projeto oferece uma plataforma única para concluir os serviços de emprego, incluindo renovação, cancelamento, exame médico e coleta de impressões digitais. A iniciativa é resultado da estreita cooperação entre entidades governamentais federais e locais para permitir que os clientes concluam suas transações no menor número possível de etapas por meio de plataformas digitais onde o serviço está disponível.

Entre as entidades estão o Ministério de Recursos Humanos e Emiração, a Autoridade Federal de Identidade e Cidadania, Alfândega e Segurança Portuária, a Diretoria de Assuntos de Residência e Estrangeiros em Dubai e a Dubai Health. O projeto conta com o apoio do Departamento de Economia e Turismo de Dubai. O projeto também conta com o apoio da Digital Dubai, que fornece a infraestrutura e os serviços digitais para permitir a troca de dados sem interrupções entre as entidades relevantes.

Transformação digital

O 'Work Bundle' é uma etapa fundamental dos esforços de transformação digital dos Emirados Árabes Unidos, de modo a contribuir para o aumento da competitividade dos Emirados Árabes Unidos em indicadores globais relacionados à facilidade de estabelecer e gerenciar negócios para empresas do setor privado. Ele também melhora a experiência do cliente ao fornecer uma plataforma em vez de cinco, e reduz os procedimentos de oito serviços para uma plataforma única unificada, enquanto as etapas necessárias foram reduzidas de 15 etapas que exigiam 16 documentos para cinco etapas e apenas cinco documentos, e reduziu o número de visitas de sete visitas para apenas duas visitas, o que, por sua vez, refletiu no tempo necessário para concluir a transação, também reduzido de 30 dias úteis para cinco dias úteis.