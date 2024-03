Ministra emirática chefia delegação dos Emirados Árabes Unidos que participa da sessão extraordinária da OIC para discutir situação no território palestino

"Após a eclosão da crise entre palestinos e israelenses, os Emirados Árabes Unidos iniciaram amplos esforços diplomáticos em todos os níveis com o objetivo de restaurar a paz, com o foco principal em mitigar a gravidade da crise humanitária por meio de todas as medidas disponíveis, protegendo a vida dos civis e preservando as instalações. Os Emirados Árabes Unidos enfatizam a necessidade de garantir imediatamente corredores humanitários para a entrega de ajuda humanitária urgente", Al Kaabi declarou.

A ministra reiterou que os Emirados Árabes Unidos rejeitam a política de Israel de punir coletivamente o povo palestino, suas tentativas de deslocá-lo, bem como a destruição de suas propriedades e casas. Os Emirados Árabes Unidos também condenam todas as práticas que violam o direito internacional e humanitário, e pedem que Israel interrompa a violência e as atividades dos colonos.

"Enquanto continuamos a pedir o fim dessa guerra, devemos estabelecer um caminho claro e transparente para restaurar a paz no Oriente Médio. Isso implica iniciar negociações sérias para alcançar a solução de dois Estados para estabelecer um Estado palestino independente e proporcionar uma vida segura e estável para o povo palestino irmão ao lado de Israel, de acordo com a legitimidade internacional e as resoluções relevantes", defendeu a ministra.

Segundo Al Kaabi, essa é a única solução para cessar os contínuos atos de violência e garantir a segurança e a estabilidade de palestinos e israelenses, ao mesmo tempo em que aborda as condições humanitárias em Gaza de forma sustentável, o que exige uma colaboração ativa entre a comunidade internacional para erradicar o extremismo, a tensão e a violência.

A ministra enfatizou os esforços humanitários e de assistência dos Emirados Árabes Unidos, por meio do fornecimento de várias formas de assistência humanitária aos palestinos. Esses esforços incluem o lançamento da operação humanitária "Gallant Knight 3" pelos Emirados Árabes Unidos e o estabelecimento de uma ponte aérea para fornecer ajuda e assistência médica. Além disso, os EAU enviaram 200 voos, 490 caminhões e dois navios para entregar um total de 20 mil toneladas de ajuda humanitária urgente, incluindo alimentos, água e suprimentos médicos.

"Sua Alteza xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, emitiu uma diretiva para receber mil crianças feridas e mil pacientes com câncer de diferentes faixas etárias da Faixa de Gaza, para fornecer a eles todos os cuidados médicos e de saúde necessários nos hospitais do país", lembrou a ministra.