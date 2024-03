Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e de Serra Leoa discutem relações bilaterais

ABU DHABI, 6 de março de 2024 (WAM) -- O presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reuniu com Julius Maada Bio, presidente da República de Serra Leoa, para discutir os laços entre os dois países e as formas de aprimorá-los ainda mais, especialmente nos setores econômico, comercial e de investimentos. Os dois líderes também trocaram opiniões sobre vários tópicos regionais e internacionais de interesse mútuo.

Durante a reunião, em Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, os líderes exploraram maneiras de aumentar a colaboração bilateral para ajudar a alcançar as ambições de desenvolvimento de ambas as nações e de seus cidadãos. Mohamed bin Zayed destacou a direção estratégica dos Emirados Árabes Unidos para fortalecer os laços com os países do continente africano e buscar todas as oportunidades que promovam o crescimento sustentável, a prosperidade e a estabilidade.

O presidente de Serra Leoa expressou sincera gratidão pela calorosa recepção. Elogiou também o apoio dos EAU ao seu país, antes de manifestar a vontade de apoiar o crescimento das relações entre os EAU e Serra Leoa em vários campos.