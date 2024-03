Abdullah bin Zayed discute o fortalecimento das relações bilaterais novo ministro do Exterior da Etiópia

ABU DHABI, 12 de março de 2024 (WAM) - O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, parabenizou Tay Atske Selassie pela nomeação como ministro das Relações Exteriores da República Democrática Federal da Etiópia.

Durante uma ligação telefônica, os dois diplomatas discutiram as relações entre os países e as formas de aprimorar a cooperação em todas as áreas para atender aos interesses mútuos.

Abdullah bin Zayed expressou os melhores votos de sucesso ao homólogo etíope na nova função. Enfatizou também o interesse em trabalhar com ele para desenvolver as perspectivas de cooperação conjunta que apoiem os planos de desenvolvimento dos dois países e seus esforços para alcançar a prosperidade econômica sustentável.