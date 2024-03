Trends Research and Advisory inaugura escritório na África do Sul

ABU DHABI, 11 de março de 2024 (WAM) -- A Trends Research and Advisory anunciou a inauguração de seu quarto escritório externo e o terceiro no continente africano, na Cidade do Cabo, África do Sul. A nova filial faz parte de um plano para abrir dez escritórios como parte do compromisso da Trends de expandir seu alcance e aprimorar seus estudos e resultados de pesquisa.

O escritório inclui uma equipe de pesquisadores e especialistas que conduzirão pesquisas e estudos sobre vários tópicos relacionados a assuntos africanos e internacionais. Entre eles estão política africana e internacional, economia, desenvolvimento social, islamismo político, inteligência artificial, tecnologia moderna e outros assuntos de conhecimento. O escritório fortalecerá a cooperação com instituições de pesquisa em todo o continente e fora dele.

O Dr. Mohammed Abdullah Al-Ali, CEO da Trends Research and Advisory, manifestou esperança de que o escritório seja um centro de pesquisa científica e de transferência de conhecimento na África do Sul e em todo o continente. "Acreditamos que o acesso à informação é essencial para antecipar e explorar eventos", disse. Al-Ali acrescentou que o escritório da Cidade do Cabo se somará às conquistas dos escritórios de Dubai, Cairo e Rabat. A nova adição dará suporte à sede com pesquisas e estudos.