Ministro emirático se reúne com secretária-geral adjunta das Nações Unidas

DUBAI, 6 de março de 2024 (WAM) -- Mohamed Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Assuntos Financeiros, realizou uma reunião com Amina Mohamed, secretária-geral adjunta das Nações Unidas, no Diwan do Ministério das Finanças em Dubai.

A reunião contou com a presença de Ali Abdullah Sharafi, subsecretário assistente interino do setor de relações financeiras internacionais do Ministério das Finanças dos Emirados Árabes Unidos, e do Dr. Mahmoud Mohieldin, enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas. Os dois lados discutiram a relevância das parcerias globais para alcançar a sustentabilidade e as áreas de cooperação conjunta entre as duas partes.

Al Hussaini destacou a importância de apoiar o desenvolvimento sustentável por meio da diversificação e do desenvolvimento de fontes de financiamento, da mobilização de capital e da simplificação do acesso ao financiamento para aumentar a prosperidade econômica. Segundo ele, os Emirados Árabes Unidos estão se esforçando ao máximo com os parceiros das instituições internacionais para alcançar esse objetivo.