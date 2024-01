13ª Exposição Beneficente Ataya apoia campanha 'Tarahum - por Gaza'

Uma série de empreendedores e designers foram escolhidos a dedo pelo Comitê Superior da Exposição, com a orientação e o apoio da xeica Shamsa bint Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, presidente-assistente do Crescente Vermelho dos Emirados (ERC) para Assuntos Femininos, presidente do Comitê Superior da Iniciativa Ataya e esposa do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra e presidente do ERC.

A Exposição Beneficente Ataya apresenta as obras de arte de talentos e designers locais e internacionais em vários campos criativos, incluindo moda, joias, acessórios para casa e perfumes, além de vários restaurantes e cafés locais.

A xeica Shamsa enfatizou que a edição atual do evento está sendo realizada em condições extraordinárias, pois o povo palestino em Gaza está enfrentando muitos desafios. Portanto, o Comitê Superior da Ataya combinou seus esforços com a campanha Tarahum - por Gaza para ajudar aqueles que sofrem com a guerra, refletindo a abordagem dos Emirados Árabes Unidos à unidade e à cooperação humanitária com países amigos.

"Nos últimos anos, a Exposição de Caridade Ataya ajudou a resolver muitos problemas humanitários críticos em diferentes áreas, principalmente nos setores de saúde, educação, social e outros serviços", declarou a xeica Shamsa, observando que vários projetos importantes foram implementados em muitas nações, beneficiando mais de um milhão de pessoas.

A xeica Shamsa acrescentou que essa abordagem alinhou a Iniciativa Ataya com a missão humanitária global dos Emirados, que está sendo perseguida de acordo com as diretrizes de sua liderança, tornando-a uma das principais contribuintes de assistência humanitária e de desenvolvimento no mundo.

A campanha Tarahum - por Gaza, que teve início em outubro de 2023, destaca os esforços humanitários e de ajuda dos Emirados Árabes Unidos para apoiar as pessoas que sofrem na Faixa de Gaza e aliviar a situação humanitária enfrentada pelo povo palestino, especialmente crianças e mulheres.